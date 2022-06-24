Марсоход НАСА Curiosity заснял скалы у иссохшего ручья

Марсоход НАСА Curiosity представил снимки скал возле иссохшего ручья у подножья горы Шарп

Марсоход НАСА Curiosity заснял скалистые образования у русла иссохшего ручья. Снимки были опубликованы на официальном сайте космической организации.

Как сообщают ученые, минеральные отложения из глины появились у подножья горы Шарп (чья высота достигает пяти километров) в те времена, когда на планете существовали озера и ручьи, которые протекали через кратер Гейла. Более ранние исследования успели зафиксировать озерные отложения, находящиеся ниже по склону. Однако теперь на полученных картах можно отследить дюны и другие признаки более жаркого климата.

Предполагается, что холмы в этой местности образовались в результате продувания песчаных дюн, которые затем затвердели и сформировались в слоистые скалы. Чем выше заезжает марсоход, тем более сульфатными становятся породы. В скором времени Curiosity представит последний образец горной породы, что позволит сделать более детальные заключения о природе минерального состава местности.

В июне 2022 года марсоход Perseverance в ходе изучения поверхности марсианского кратера Езеро по поиску признаков жизни обнаружил мусор, оставленный человеческой цивилизацией.