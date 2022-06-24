Жителя Сахалина осудят за жестокое убийство родителей

Россиянин пойдет под суд за жестокое убийство родителей — 29-летний житель Сахалина часто ссорился и конфликтовал с 60-летней матерью и 67-летним отцом. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 24 июня, сообщили в Следственном комитете России по Сахалинской области.

По данным ведомства, преступление произошло в один из дней января 2022 года: мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, находился дома вместе с родителями. В семье в очередной раз возникла ссора, во время которой фигурант схватил кухонных нож и не менее десяти раз ударил им отца, а затем этим же ножом не менее 8 раз ударил мать. От полученных ранений и кровопотери жертвы умерли на месте происшествия.

За совершение этого преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы; уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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