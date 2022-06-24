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Норвежский лыжник стал жертвой ограбления

У норвежского лыжника Пола Голберга украли два велосипеда на сумму восемь тысяч евро

Фото: Tomi Hänninen / Globallookpress.com

Норвежский лыжник Пол Голберг стал жертвой ограбления. Об этом сообщает TV2.

31-летний спортсмен рассказал, что у него украли два тренировочных велосипеда на сумму восемь тысяч евро. Норвежец отметил, что инвентарь был застрахован. «У меня есть видеозапись с грабителями. Пять человек попали в здание и вышли из него с велосипедами. В ту ночь я проснулся и думал, что в здании кто-то есть, но не уделил этому достаточно внимания и заснул», — поделился он.

В составе сборной Норвегии Голберг выигрывал чемпионат мира-2021 в эстафетной гонке. Также в его активе серебро Олимпийских игр-2022 в Пекине в той же дисциплине.

20 июня футболист немецкого «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо подвергся разбойному нападению во время отдыха в Валенсии. Преступники набросились на спортсмена на выходе из парикмахерской и украли часы Rolex стоимостью 30 тысяч евро. Брат футболиста пытался помешать грабителям скрыться на автомобиле, получил травму и был вынужден обратиться за помощью к врачам.

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