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Спорт

Сборная России по футболу захотела сыграть с Саудовской Аравией

Сборная России по футболу захотела провести товарищеский матч с Саудовской Аравией

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об организации товарищеского матча со сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Встреча может состояться осенью. Ранее президент РФС Александр Дюков говорил, что хочет организовать для сборной России домашний матч.

Сборная России последний раз играла с Саудовской Аравией на групповом этапе домашнего чемпионата мира в июне 2018 года. Встреча завершилась победой россиян со счетом 5:0.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.

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