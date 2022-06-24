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Щербакова обратилась к ISU

Щербакова оценила пост ISU без ее фото среди чемпионов ОИ фразой «в спорте все равны»

Фото: Susana Vera / Reuters

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова оценила пост Международного союза конькобежцев (ISU) без ее фото среди победителей Игр-2022 в Пекине. Она обратилась к ISU в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мне 18 лет, и 15 из них я посвятила фигурному катанию. Я искренне верю, что в спорте все равны», — написала фигуристка. Она поблагодарила болельщиков из разных стран за добрые сообщения и заключила, что спорт объединяет людей.

Ранее ISU опубликовал в социальных сетях пост по случаю Международного олимпийского дня. В фотогалерее присутствовали все чемпионы Игр-2022 в Пекине, однако Щербакова была заменена на обладательницу бронзы японку Каори Сакамото. В комментариях пользователи назвали решение ISU позорным.

7 июня ISU принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления. Из-за санкций россияне пропустили чемпионат мира.

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