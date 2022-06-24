Спасение людей из горящего переполненного Mercedes в Москве попало на видео

В сети появились кадры спасения людей из горящего переполненного Mercedes в Москве

В сети появились кадры первых минут после аварии Mercedes, когда очевидцы спасали людей из переполненной иномарки на Зубовском бульваре. Видеозапись публикует Telegram-канал «360tv».

На кадрах видно, как люди подбегают к полыхающей машине. Несмотря на огонь, очевидцы пытаются спасти пассажиров автомобиля. На месте аварии уже находятся сотрудники полиции.

Авария в центре Москвы произошла рано утром в пятницу, 24 июня, — тогда иномарка на полной скорости влетела в жилое здание в Зубовском переулке. Погибли два человека, пострадали еще шесть — предварительно, группа молодых людей в Mercedes возвращалась с застолья.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что возможным виновником смертельного ДТП стал 24-летний приезжий из Ставрополя. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, Mercedes проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Чтобы избежать столкновения с автомобилем такси, водитель попытался его объехать и не справился с управлением из-за чего влетел в здание.