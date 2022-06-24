Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Спасение людей из горящего переполненного Mercedes в Москве попало на видео

В сети появились кадры спасения людей из горящего переполненного Mercedes в Москве

В сети появились кадры первых минут после аварии Mercedes, когда очевидцы спасали людей из переполненной иномарки на Зубовском бульваре. Видеозапись публикует Telegram-канал «360tv».

На кадрах видно, как люди подбегают к полыхающей машине. Несмотря на огонь, очевидцы пытаются спасти пассажиров автомобиля. На месте аварии уже находятся сотрудники полиции.

Авария в центре Москвы произошла рано утром в пятницу, 24 июня, — тогда иномарка на полной скорости влетела в жилое здание в Зубовском переулке. Погибли два человека, пострадали еще шесть — предварительно, группа молодых людей в Mercedes возвращалась с застолья.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что возможным виновником смертельного ДТП стал 24-летний приезжий из Ставрополя. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, Mercedes проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Чтобы избежать столкновения с автомобилем такси, водитель попытался его объехать и не справился с управлением из-за чего влетел в здание.

Время роста
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Медики ответили на обвинения в отказе направить бригаду скорой помощи Шатунову
В ЛНР заявили о полном контроле Горского
Слон случайно раздел модель и попал на видео
Фигуристку выгнали из академии Плющенко за нарушение дисциплины
Российский полицейский отпустил подозреваемого в убийстве за 1,5 миллиона рублей
Спасение людей из горящего переполненного Mercedes в Москве попало на видео
Минфин во второй раз попробовал погасить валютный госдолг рублями
В университете Харькова ликвидировали кафедры русского языка и литературы
Генсек ООН назвал условие решения продовольственного кризиса
Обнаружена крупнейшая бактерия на Земле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.