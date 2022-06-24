В Молдавии объяснили запрет на трансляцию российских передач

Санду объяснила запрет новостных программ из России в Молдавии «борьбой с дезинформацией»

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала закон, запрещающий трансляцию российских новостных передач на территории страны. Ее слова передает ТАСС.

Как объяснила Санду, запрет на показ российских новостных передач в республике необходим для «борьбы с дезинформацией». «Это делается (принятие закона о запрете программ из России — прим. «Ленты.ру») для того, чтобы обеспечить объективное информационное пространство, чтобы наши граждане могли анализировать вещи, исходя из объективной информации», — рассказала она.

Президент Молдавии добавила, что этот закон является суверенным решением страны.

Закон, согласно которому в Молдавии запрещена трансляция новостных программ из РФ, был подписан Санду в середине июня. Помимо запрета на ретрансляцию новостных программ, в стране нельзя показывать российские аналитические передачи и военные фильмы. За распространение такого контента телеканалам грозит штраф в размере от 2,1 до 5,2 тысячи долларов.

Вскоре после этого члены партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) оспорили новый закон. По их мнению, этот проект вводит цензуру и ограничения для субъектов экономической деятельности под видом борьбы с «дезинформацией».

До этого сообщалось, что в Черногории отключили вещание таких российских каналов, как RT, RT Documentary, «РТР-Планета» и «Россия 24».