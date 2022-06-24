Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Молдавии объяснили запрет на трансляцию российских передач

Санду объяснила запрет новостных программ из России в Молдавии «борьбой с дезинформацией»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала закон, запрещающий трансляцию российских новостных передач на территории страны. Ее слова передает ТАСС.

Как объяснила Санду, запрет на показ российских новостных передач в республике необходим для «борьбы с дезинформацией». «Это делается (принятие закона о запрете программ из России — прим. «Ленты.ру») для того, чтобы обеспечить объективное информационное пространство, чтобы наши граждане могли анализировать вещи, исходя из объективной информации», — рассказала она.

Президент Молдавии добавила, что этот закон является суверенным решением страны.

Закон, согласно которому в Молдавии запрещена трансляция новостных программ из РФ, был подписан Санду в середине июня. Помимо запрета на ретрансляцию новостных программ, в стране нельзя показывать российские аналитические передачи и военные фильмы. За распространение такого контента телеканалам грозит штраф в размере от 2,1 до 5,2 тысячи долларов.

Вскоре после этого члены партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) оспорили новый закон. По их мнению, этот проект вводит цензуру и ограничения для субъектов экономической деятельности под видом борьбы с «дезинформацией».

До этого сообщалось, что в Черногории отключили вещание таких российских каналов, как RT, RT Documentary, «РТР-Планета» и «Россия 24».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Германии национализировать часть «Северного потока-2»
В популярном сервисе доставки продуктов произошел сбой
Кару Делевинь подняли на смех за нелепую походку на подиуме
В России объяснили название самолета Checkmate
Покойный Жириновский появился онлайн в соцсети
Появились кадры спасения одного из унесенных в море россиян в Сочи
Глава МИД Германии заявила об использовании Россией голода как оружия
В Молдавии объяснили запрет на трансляцию российских передач
Россиянам дали совет по защите от солнца
Гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.