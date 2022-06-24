В Молдавии объяснили запрет на трансляцию российских передач
Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала закон, запрещающий трансляцию российских новостных передач на территории страны. Ее слова передает ТАСС.
Как объяснила Санду, запрет на показ российских новостных передач в республике необходим для «борьбы с дезинформацией». «Это делается (принятие закона о запрете программ из России — прим. «Ленты.ру») для того, чтобы обеспечить объективное информационное пространство, чтобы наши граждане могли анализировать вещи, исходя из объективной информации», — рассказала она.
Президент Молдавии добавила, что этот закон является суверенным решением страны.
Закон, согласно которому в Молдавии запрещена трансляция новостных программ из РФ, был подписан Санду в середине июня. Помимо запрета на ретрансляцию новостных программ, в стране нельзя показывать российские аналитические передачи и военные фильмы. За распространение такого контента телеканалам грозит штраф в размере от 2,1 до 5,2 тысячи долларов.
Вскоре после этого члены партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) оспорили новый закон. По их мнению, этот проект вводит цензуру и ограничения для субъектов экономической деятельности под видом борьбы с «дезинформацией».
До этого сообщалось, что в Черногории отключили вещание таких российских каналов, как RT, RT Documentary, «РТР-Планета» и «Россия 24».