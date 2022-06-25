Названа новая дата запуска Crew Dragon

«Роскосмос»: запуск Crew Dragon запланирован на 1 сентября

Запуск Crew Dragon, в экипаж которого может войти единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, запланирован на 1 сентября. Новую дату назвали в Telegram-канале «Роскосмоса».

Отмечается, что в субботу, 25 июня, Кинкина отправится в США для прохождения очередного этапа подготовки к полету на корабле Crew Dragon.

«Она пройдет тренировки со скафандром, включая его подгонку по индивидуальным размерам, и поучаствует в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем американского корабля», — рассказали в «Роскосмосе».

Ранее в июне НАСА купило у американской компании SpaceX пять запусков космического корабля Crew Dragon для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Уточнялось, что имеющиеся контракты позволяют запускать к МКС Crew Dragon вплоть до 2030 года, а Starliner — до 2030-го.