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НАСА купило у SpaceX пять запусков Crew Dragon

SpaceNews: НАСА купило у компании SpaceX пять запусков кораблей Crew Dragon

Фото: NASA / Globallookpress.com

НАСА купило у американской компании SpaceX пять запусков космического корабля Crew Dragon для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает издание SpaceNews.

В публикации отмечается, что это позволит американской компании Boeing без спешки завершить работы по космическому кораблю Starliner, который в конце года может совершить первый полет с экипажем к МКС, а впоследствии — обеспечить время на его адаптацию к новой ракете Vulcan.

SpaceNews напоминает, что в феврале НАСА купило у SpaceX три миссии Crew Dragon за 776 миллионов долларов.

Издание отмечает, что имеющиеся контракты позволяют запускать к МКС Crew Dragon вплоть до 2030 года, а Starliner — до 2030-го.

SpaceNews напоминает, что все партнеры по МКС, за исключением России, согласовали продление работы станции до 2030 года.

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21 мая космический корабль Boeing Starliner впервые пристыковался к Международной космической станции. Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся 20 мая с космодрома на мысе Канаверал. Предыдущий раз Starliner пытался улететь (также без экипажа) к МКС в декабре 2019 года. Из-за сбоя в программном обеспечении Starliner не достиг МКС, но сумел успешно вернуться на Землю.

Starliner, как и SpaceX Сrew Dragon, предназначен для доставки людей на околоземную орбиту, в частности на МКС.

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Иван Потапов
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