Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Starliner впервые пристыковался к МКС

Американский космический корабль Starliner впервые пристыковался к МКС

Фото: Steve Nesius / Reuters

Космический корабль Boeing Starliner впервые пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает SpaceNews.

Стыковка Starliner с модулем Harmony американского сегмента МКС произошла в субботу, 21 мая, в 03:28 по московскому времени.

Космический корабль доставил на станцию 360 килограммов полезных грузов.

Ранее сообщалось, что из-за проблем со стыковочным механизмом космического корабля стыковка произошла на 1,5 часа позже запланированного времени.

Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся 20 мая в 01:54 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. В процессе выхода на околоземную орбиту у космического корабля произошел отказ двух из 12 двигателей управления маневрированием и ориентацией в пространстве, в остальном, по заявлениям американской стороны, пуск прошел штатно.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

Предыдущий раз Starliner пытался улететь (также без экипажа) к МКС в декабре 2019 года. Данная попытка оказалась неудачной. Из-за сбоя в программном обеспечении Starliner не достиг МКС, но сумел успешно вернуться на Землю.

Starliner, как и SpaceX Сrew Dragon, предназначен для доставки людей на околоземную орбиту, в частности на МКС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В США предложили исключить Турцию из НАТО
В Германии назвали виновника конфликта на Украине
Врач предупредил о связанных с утренней сонливостью болезнях
Володин назвал десять законопроектов в приоритетной повестке Госдумы
Трансфер Мбаппе в «Реал» оказался под угрозой срыва
При обрушении котлована в центре Москвы погиб человек
Starliner впервые пристыковался к МКС
Россиян предупредили о значительном повышении стоимости летнего отдыха
Назван срок потепления в Москве
Глава Крыма призвал направить украинских пленных восстанавливать Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.