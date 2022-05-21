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В НАСА заявили о задержке стыковки Starliner с МКС

В НАСА сообщили, что стыковка Starliner с МКС задерживается на полчаса

Фото: Roscosmos / Reuters

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило о том, что стыковка корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС) задерживается в связи с проверкой готовности стыковочного механизма, передает РИА Новости.

«Команда Starliner работает над маленькой проблемой с системой NASA Docking System (NDS)», — заявил экипажу представитель центра управления полетом.

Он рассказал, что для устранения проблемы путем перезапуска механизма стыковки понадобится около получаса. При этом в НАСА отметили, что Starliner находится в отличном состоянии, а его сближение со станцией происходит в штатном режиме. Ожидается, что корабль будет находится на расстоянии 10 метров, пока не будет дана команда на автоматическую стыковку.

Ранее стало известно, что космический зонд «Вояджер-1», запущенный 44 года назад (в 1977 году), начал присылать на Землю странные данные. Как объяснила руководитель проектов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии Сюзанна Додд (Suzanne Dodd), с аппарата начали получать не имеющие смысла данные.

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Марина Совина
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