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Самый удаленный от Земли зонд начал присылать «странные данные»

НАСА: самый удаленный от Земли зонд «Вояджер-1» начал присылать странные данные

Фото: Pixabay.com

Космический зонд «Вояджер-1», запущенный 44 года назад (в 1977 году), начал присылать на Землю странные данные, пишет Gizmodo со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США.

Как объяснила руководитель проектов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии Сюзанна Додд (Suzanne Dodd), с аппарата начали получать не имеющие смысла данные. По словам эксперта, зонд находится на расстоянии 23 миллиардов километров от Земли и является самым удаленным от планеты объектом из созданных человеком. Он летит со скоростью около 61 тысячи километров в час.

«Можно сказать, что задачи такого рода на данном этапе миссии — практически норма», — объяснила она. Специалист уточнила, что «Вояджер-1» отправляет неверные телеметрические данные. Сейчас группа ученых пытается выяснить, где именно произошел сбой и можно ли использовать технику дальше.

«Обоим космическим кораблям почти 45 лет, что намного превышает ожидаемый срок эксплуатации. Они находятся в межзвездном пространстве — среде с высоким уровнем радиации, в которой раньше не летал ни один космический корабль», — добавила Додд.

Ранее астрономы Университета штата Огайо провели наблюдения за загадочным космическим явлением AT2019pev, которое является транзиентом, то есть меняющим яркость объектом.

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Марина Совина
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