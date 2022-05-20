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Корабль Starliner стартовал к МКС

Космический корабль Boeing Starliner второй раз стартовал к МКС

Фото: Steve Nesius / Reuters

Космический корабль Boeing Starliner стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщает SpaceNews.

Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся 20 мая в 01:54 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Внутри космического корабля находится 360 килограммов грузов. Вторая за историю попытка стыковки Starliner с МКС намечена на 21 мая. На околоземной орбите космический корабль пробудет от пяти до десяти суток.

Издание отмечает, что в процессе выхода на околоземную орбиту у Starliner произошел отказ 2 из 12 двигателей управления маневрированием и ориентацией в пространстве. Причины произошедшего изучаются, в остальном, по заявлениям американской стороны, пуск прошел штатно.

Предыдущий раз Starliner пытался улететь (также без экипажа) к МКС в декабре 2019 года. Данная попытка оказалась неудачной. Из-за сбоя в программном обеспечении Starliner не достиг МКС, но сумел успешно вернуться на Землю.

Starliner, как и SpaceX Сrew Dragon, предназначен для доставки людей на околоземную орбиту, в частности, на МКС.

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Иван Потапов
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Корабль Starliner стартовал к МКС
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