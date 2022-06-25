Щербакова поучаствует в батле по брейк-дансу

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поучаствует в батле по брейк-дансу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова примет участие в батле по брейк-дансу. Об этом сообщает РИА Новости.

Соперником 18-летней россиянки станет звезда шоу «Танцы на ТНТ» Антон Тонски. Батл пройдет в рамках Дня московского спорта в «Лужниках», запланированного на субботу, 25 июня.

В рамках мероприятия также пройдет мастер-класс по боксу с участием двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова и победительницей Игр в фигурном катании Алиной Загитовой. Другая фигуристка — Камила Валиева — поучаствует в фитнес-тренировке.

В пятницу, 24 июня, Щербакова обратилась к Международному союзу конькобежцев (ISU). Она негативно оценила пост организации в соцсетях, в котором отсутствовало ее фото среди победителей Игр-2022 в Пекине.