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В Турции поймали греческого шпиона

Разведывательная организация Турции cообщила о поимке шпиона греческой разведки

Фото: Shutterstock

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции cообщила о поимке шпиона греческой разведки. Об этом пишет Star.

Гражданин Греции Мохаммед Амар Ампара (Muhammed Amar Ampara) был признан причастным к шпионской деятельности против Турции. В MIT установили, что мужчина занимался шпионажем от имени Национальной разведслужбы Греции.

Отмечается, что грек путешствовал по Турции под видом предпринимателя.

«Установлено, что Ампара собирал информацию о подразделениях ВС Турции на границе и передавал ее греческой разведке, а также собирал данные о сирийцах в республике и сторонниках FETÖ (запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена)», — сообщили в MIT.

Ранее в МИД России назвали вбросом сообщения о задержании «сотрудника ГРУ» в Нидерландах. Представитель ведомства Мария Захарова предположила, что Амстердам захотел «посмаковать очередной шпионский скандал с участием России, попугать общественность "коварными происками" русских», так как российская сторона не получала официального уведомления об этом инциденте.

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Дарья Рыбак
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