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МИД прокомментировал сообщения о разоблачении российского шпиона в Нидерландах

В МИД России назвали вбросом сообщения о задержании «сотрудника ГРУ» в Нидерландах

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Информация о задержании российского шпиона в Нидерландах является вбросом. Так прокомментировала сообщения о задержании «сотрудника ГРУ» в европейской стране официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении на сайте ведомства.

По словам дипломата, Амстердам не направил российской стороне официального уведомления об этом инциденте. «Очевидно, что данный информационный вброс нацелен на то, чтобы посмаковать очередной шпионский скандал с участием России, попугать общественность «коварными происками» русских», — заключила она.

Захарова отметила, что Международный уголовный суд (МУС) таким образом пытается сформировать «нужный» политический фон для привлечения внимания к расследованию якобы совершенных российскими военными преступлений на территории Украины.

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«Мы неоднократно указывали нидерландской стороне, в том числе по дипломатическим каналам, что развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании, сопровождающаяся целенаправленными "сливами" в СМИ информации сомнительного содержания, ничего, кроме ущерба и без того деградировавшим по вине официальной Гааги двусторонним отношениям, не несет», — резюмировала представитель МИД.

16 июня Служба разведки Нидерландов заявила о разоблачении российского шпиона, пытавшегося под чужим именем устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, который расследует обвинения в военных преступлениях на Украине. Задержанный — Сергей Владимирович Черкасов — якобы пытался въехать в Нидерланды как гражданин Бразилии для прохождения стажировки в суде в апреле.

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Виктория Кондратьева
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