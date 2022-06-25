Непомнящий одержал четвертую победу на турнире претендентов

Российский шахматист Непомнящий обыграл венгра Раппорта на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл венгра Рихарда Раппорта в седьмом туре турнира претендентов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 25 июня, в Мадриде. Россиянин играл черными фигурами и заставил соперника сдаться на 43-м ходу. Эта победа стала для Непомнящего четвертой на турнире.

Теперь в активе Непомнящего 5,5 очков. Он продолжает лидировать в общем зачете турнира. Следующий матч россиянин проведет 26 июня против китайского гроссмейстера Дина Лижэня.

Непомнящий выступает на турнире, который завершится 7 июля, в качестве нейтрального спортсмена. Победитель соревнований получит право побороться за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

В декабре прошлого года Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.