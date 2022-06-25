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Спорт

Овечкина пригласили в сборную России по футболу

Сборная России по футболу пригласила Овечкина в команду, хоккеист ответил отказом

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина пригласили в сборную России по футболу. Пост с предложением опубликован в Telegram-канале команды.

«Александр Овечкин и футбол: дебютировал за "Динамо"; забил в первом матче. Ждем в сборной, легенда», — говорится в сообщении. Овечкин ответил на предложение отказом. Он добавил, что готов еще раз сыграть за бело-голубых.

25 июня Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры. После этого 36-летний хоккеист был заменен.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

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