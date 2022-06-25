Появились подробности участия Овечкина в матче футбольного «Динамо»

Овечкин выйдет в стартовом составе «Динамо» и будет капитаном команды в матче с «Амкалом»

Появились подробности участия российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в матче футбольного «Динамо». Об этом сообщается в Telegram-канале бело-голубых.

Форвард выйдет в стартовом составе «Динамо» и будет капитаном команды в товарищеском матче с «Амкалом». Хоккеист сыграет под третьим номером.

Ранее Овечкин назвал выступление за футбольное «Динамо» мечтой всей жизни. «Я очень люблю футбол, болею всю свою жизнь за московское "Динамо". У меня была мечта сыграть за родной клуб, выйти в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть в качестве игрока», — рассказал хоккеист.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.