Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо М
5:0
Завершен
Амкал
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Сочи
1:1
Завершен
Зенит
Кубок PARI Премьер
Локомотив М
Завтра
16:30 (Мск)
Велес
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Тампа-Бэй Лайтнинг
27 июня
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 6-й матч
Спорт

Роналду заинтересовались в «Челси»

The Athletic: владелец «Челси» Боэли обсуждал переход Роналду с его агентом Мендешем

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Нападающим сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заинтересовались в «Челси». Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, новый владелец лондонской команды Тодд Боэли встречался с агентом 37-летнего футболиста Жорже Мендешем. В ходе беседы они обсуждали возможность перехода Роналду в «Челси».

Ранее стало известно, что Роналду оказался на грани нервного срыва из-за отсутствия приобретений высококлассных футболистов в МЮ. В беседах со своим окружением форвард признался, что начнет искать новую команду, если клуб в межсезонье не сделает несколько хороших приобретений.

Роналду перешел в МЮ из туринского «Ювентуса» в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Мировая история санкций
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по транзиту в Калининград
Умер российский балетмейстер-постановщик Николай Кубарь
Роналду заинтересовались в «Челси»
Многие украинские военные вплавь сбежали из Северодонецка
Германия призвала G7 продолжить финансирование проектов по ископаемому топливу
Россиян возмутил памятник основателю группы «Лесоповал»
Стало известно о тайной работе спецназовцев НАТО на Украине
Россиянам дали советы по обращению с «токсичной» валютой
Джонсон собрался пригласить Зеленского в Великобританию
В НАТО заявили о великой культуре России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.