Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Под Воронежем задержали бросившую новорожденного сына в лесу мать

Полицейские задержали мать новорожденного мальчика, которого нашли в сумке под Воронежем

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские задержали мать новорожденного мальчика, которого нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По информации издания, первым ребенка увидел 62-летний россиянин. Он в среду, 22 июня, услышал из леса неподалеку от автодороги село Латное — село Нижняя Ведуга плач ребенка. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, мужчина обнаружил новорожденного мальчика без одежды. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о покушении на убийство малолетнего, после чего в результате проведенных розыскных мероприятий установили и задержали женщину, которая бросила своего сына в лесополосе. Отмечается, что ею оказалась многодетная 37-летняя жительница Семилукского района, чье имя не раскрывается.

По данным следствия, ребенка женщина родила вечером 21 июня у себя дома в селе Нижняя Ведуга. Затем она вывезла его на безлюдный участок и оставила в лесополосе без еды и теплой одежды. «Вследствие нежелания воспитывать ребенка, осуществлять уход за ним, а также тяжелого материального положения, обусловленного наличием семи несовершеннолетних детей, женщина избавилась от новорожденного», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Северной Осетии местный житель нашел новорожденного мальчика, которого бросили в кустах. Медики определили, что младенцу едва исполнилось три-четыре дня, его жизни сейчас ничто не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Евродепутат от Литвы признал победу России по транзиту в Калининград
Спад популярности лыжных гонок в Норвегии связали с отстранением россиян
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставкой удобрений на мировой рынок
Кадыров заявил об освобождении всех мирных жителей с «Азота»
Жители Подмосковья заявили о массовом нашествии испанского слизня
В ЛНР заявили о переходе под их контроль промзоны на «Азоте»
Под Воронежем задержали бросившую новорожденного сына в лесу мать
Россия и Сербия будут сотрудничать по повышению безопасности полетов
В ВСУ заявили о предательстве киевских властей
В Совфеде высказались о возможной войне между Британией и Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.