Под Воронежем задержали бросившую новорожденного сына в лесу мать

Полицейские задержали мать новорожденного мальчика, которого нашли в сумке под Воронежем

Полицейские задержали мать новорожденного мальчика, которого нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По информации издания, первым ребенка увидел 62-летний россиянин. Он в среду, 22 июня, услышал из леса неподалеку от автодороги село Латное — село Нижняя Ведуга плач ребенка. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, мужчина обнаружил новорожденного мальчика без одежды. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о покушении на убийство малолетнего, после чего в результате проведенных розыскных мероприятий установили и задержали женщину, которая бросила своего сына в лесополосе. Отмечается, что ею оказалась многодетная 37-летняя жительница Семилукского района, чье имя не раскрывается.

По данным следствия, ребенка женщина родила вечером 21 июня у себя дома в селе Нижняя Ведуга. Затем она вывезла его на безлюдный участок и оставила в лесополосе без еды и теплой одежды. «Вследствие нежелания воспитывать ребенка, осуществлять уход за ним, а также тяжелого материального положения, обусловленного наличием семи несовершеннолетних детей, женщина избавилась от новорожденного», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Северной Осетии местный житель нашел новорожденного мальчика, которого бросили в кустах. Медики определили, что младенцу едва исполнилось три-четыре дня, его жизни сейчас ничто не угрожает.