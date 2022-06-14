Брошенного ночью в кустах новорожденного мальчика нашли в Северной Осетии

В Северной Осетии нашли брошенного на бетонной плите в кустах новорожденного мальчика

В Северной Осетии местный житель нашел новорожденного мальчика, которого бросили в кустах. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По данным ведомства, событие произошло 12 июня в городе Дигора. Завернутый в плед младенец лежал на бетонной плите, когда его обнаружил прохожий. Прибывшая на место полиция приняла решение доставить ребенка в больницу, где его осмотрели врачи. Медики определили, что младенцу едва исполнилось три-четыре дня. Его жизни ничто не угрожает.

Личность матери брошенного ребенка на данный момент не установлена, ее разыскивает полиция.

В России часто находят брошенных на улице новорожденных детей. В январе в Мордовии на крыльце частного дома местные жители нашли в пакете новорожденную девочку. По данным врачей, на тот момент ей было несколько дней. В том же месяце на обочине автодороги в Новосибирской области нашли младенца в коробке. Медикам удалось спасти ребенка. В апреле дворник обнаружил брошенную новорожденную девочку в мусоропроводе жилого дома в Москве.