Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны опубликовало видео работы вертолетов Ка-52

Минобороны России показало кадры работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52

Минобороны России показало видео боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Кадры публикует ТАСС.

Полеты выполнялись на малых и сверхмалых высотах. Экипажи боевых вертолетов нанесли удары с расстояния до 6 километров по опорным пунктам и бронетехнике украинских военных. Цели поразили ракетами «Вихрь».

Ранее Минобороны сообщило, что российская авиация уничтожила украинский радиолокационный пост в районе Константиновки в Харьковской области. Российские ВКС поразили высокоточным оружием три базы для ремонта украинской бронетехники и четыре пункта управления.

23 июня ведомство также опубликовало видео работы экипажей Ка-52. Были уничтожены опорные пункты и бронетехника украинских военных.

Мировая история санкций
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Володин призвал украинцев не торопиться выкидывать учебники по русскому языку
Минобороны опубликовало видео работы вертолетов Ка-52
Названа новая дата запуска Crew Dragon
Россиянин Токов одержал седьмую победу в Bellator подряд
Столтенберг объявил о планах НАТО согласовать полный пакет помощи Украине
Группа Little Big уехала из России в США
Еврокомиссия займется анализом СМИ в Словакии
Захарова впервые написала английский текст для песни
Токаев поручил привлечь зарубежные инвестиции в экономику Казахстана
Строящийся мост рухнул на проезжую часть в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.