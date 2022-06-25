Минобороны опубликовало видео работы вертолетов Ка-52

Минобороны России показало кадры работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52

Минобороны России показало видео боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Кадры публикует ТАСС.

Полеты выполнялись на малых и сверхмалых высотах. Экипажи боевых вертолетов нанесли удары с расстояния до 6 километров по опорным пунктам и бронетехнике украинских военных. Цели поразили ракетами «Вихрь».

Ранее Минобороны сообщило, что российская авиация уничтожила украинский радиолокационный пост в районе Константиновки в Харьковской области. Российские ВКС поразили высокоточным оружием три базы для ремонта украинской бронетехники и четыре пункта управления.

23 июня ведомство также опубликовало видео работы экипажей Ка-52. Были уничтожены опорные пункты и бронетехника украинских военных.