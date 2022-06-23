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Российская авиация уничтожила украинский радиолокационный пост

Минобороны России заявило об уничтожении авиацией украинского радиолокационного поста

Фото: РИА Новости

Российская авиация уничтожила украинский радиолокационный пост в районе Константиновки в Харьковской области. Об этом в среду, 22 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что армейская и оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России также нанесла удары по 96 районам сосредоточения противника, уничтожив военную технику и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Конашенков сообщил, что российские ВКС поразили высокоточным оружием три базы для ремонта украинской бронетехники и четыре пункта управления. Также были уничтожены 49 резервуаров с топливом.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 3818 единиц военной автомобильной спецтехники, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО), 3750 бронемашин, 349 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1329 беспилотников, 211 самолетов и 132 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало видео работы экипажей ударных вертолетов Ка-52. В результате удара российской авиации были уничтожены опорные пункты и бронетехника (ВСУ).

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Константин Лысяков
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