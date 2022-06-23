Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало уничтожение опорных пунктов ВСУ ударными вертолетами

Минобороны России показало на видео уничтожения вертолетами Ка-52 опорных пунктов ВСУ

Минобороны России показало на видео, как ведется работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры военное ведомство предоставило журналистам в четверг, 23 июня.

Уточняется, что авиационные удары были нанесены с дистанции, превышающей пять километров. «В результате боевого применения были уничтожены позиции танков, противотанковых средств поражения и другой бронетехники ВСУ, оборудованных в укрепрайоне», — сообщили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

Ранее Минобороны показало на видео боевую работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и пуски ракет по объектам военной инфраструктуры Украины.

Время роста
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Премьер Болгарии обвинил посла России в свержении правительства
Семья пообедала рыбой и заразилась редчайшей болезнью
Оценены последствия снижения первого взноса по ипотеке в России
Момент ДТП с мотоциклом депутата Госдумы в Москве попал на видео
Зафиксировано несколько десятков новых переменных звезд
ВСУ потеряли контроль над двумя населенными пунктами под Лисичанском
Школьнице выстрелили в голову на Урале
Крупный пожар на заводе в Подмосковье попал на видео
От лишившейся 385 счетов в банках семьи офицера ФСБ потребовали еще доходы
Россияне массово устремились отдыхать летом в два региона страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.