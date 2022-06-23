Минобороны показало уничтожение опорных пунктов ВСУ ударными вертолетами

Минобороны России показало на видео уничтожения вертолетами Ка-52 опорных пунктов ВСУ

Минобороны России показало на видео, как ведется работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры военное ведомство предоставило журналистам в четверг, 23 июня.

Уточняется, что авиационные удары были нанесены с дистанции, превышающей пять километров. «В результате боевого применения были уничтожены позиции танков, противотанковых средств поражения и другой бронетехники ВСУ, оборудованных в укрепрайоне», — сообщили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

Ранее Минобороны показало на видео боевую работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и пуски ракет по объектам военной инфраструктуры Украины.