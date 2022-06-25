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Лукашенко сравнил запрет на транзит в Калининград с объявлением войны

Лукашенко: запрет на транзит в Калининград является фактическим объявлением войны

Фото: Ramil Sitdikov / AP

Запрет Литвой на транзит товаров в Калининград является фактическим объявлением войны. Такое сравнение допустил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время разговором со своим российским коллегой Владимиром Путиным, его слова передает РИА Новости.

«В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны. Это недопустимо в современных условиях», — сказал президент Белоруссии.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль допускает, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград.

Ранее евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс признал победу России по транзиту в Калининград. По его словам, Еврокомиссия подготовила документ, который позволит России провозить попавшие под санкции товары через территорию Евросоюза (ЕС).

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Никита Абрамов
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