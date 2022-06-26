NI: российские подводные лодки «Борей» имеют «зловещую цель» разрушить города противника

В США назвали способное превратить Америку в необитаемую пустыню оружие России. Как отметил автор статьи для The National Interest Себастьен Роблин, атомные подводные лодки «Борей» имеют «зловещую цель» — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.

Испытания ракет 22 мая 2018 года с подводной лодки «Юрий Долгорукий» в Белом море обозреватель сравнил с извержением из глубин подводного вулкана. Он напомнил, что четыре ракеты пролетели в стратосфере над всей территорией России и приземлились на испытательном полигоне Камчатки, пролетев 5,7 тысячи километров.

«Основная цель подводных лодок проекта "Борей" является невероятно зловещей: разрушать города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ядерном ударе», — подчеркнул Себастьен Роблин.

Он добавил, что каждая из 15 ракет Р-30 «Булава» имеет шесть боевых блоков массой 150 килотонн, которые разделяются и уничтожают разные цели. По его словам, одна подлодка способна разрушить ядерными боеголовками, в 10 превосходящими бомбу, сброшенную на Хиросиму, города и военные базы на расстоянии более девяти тысяч километров.

Ранее американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли назвал российские крылатые ракеты «Калибр» смертоносным и точным оружием. По его словам, данные ракеты поражают цели на большом расстоянии. Он добавил, что новейшая разработка несет 450-килограммовую боеголовку, «которую можно оснастить как обычной, так и ядерной начинкой».