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Бэйл перешел в клуб MLS

Бывший игрок «Реала» Гарет Бэйл объявил о переходе в клуб MLS «Лос-Анджелес»

Фото: Rebecca Naden / Reuters

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл перешел в клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес». Об этом он сообщил в Twitter.

32-летний футболист опубликовал видеоролик, на котором запечатлен в футболке и бейсболке с символикой клуба. «До скорой встречи, "Лос-Анджелес"», — подписал он пост.

1 июня Бэйл объявил об уходе из мадридского «Реала». Валлийский футболист подчеркнул, что смог осуществить мечту. «Я хотел играть в этой футболке, с этой эмблемой на груди, выступать на "Сантьяго Бернабеу", завоевывать трофеи и быть частью чего-то великого», — поделился он.

Бэйл перешел в «Реал» из лондонского «Тоттенхэма» в 2013 году. Вместе со сливочными он по три раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА, а также четыре раза победил в Лиге чемпионов. Всего в активе валлийца 106 голов в 258 матчах в составе мадридцев.

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