Бэйл объявил об уходе из «Реала»

Валлийский футболист Гарет Бэйл объявил об уходе из мадридского «Реала»

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл покинул мадридский «Реал». Об уходе игрок объявил в Twitter.

Валлийский футболист подчеркнул, что смог осуществить мечту. «Я хотел играть в этой футболке, с этой эмблемой на груди, выступать на "Сантьяго Бернабеу", завоевывать трофеи и быть частью чего-то великого», — заявил он.

Бэйл также поблагодарил болельщиков, партнеров по команде и сотрудников «Реала». Форвард не уточнил, где продолжит карьеру.

Бэйл перешел в мадридский «Реал» в 2013 году из лондонского «Тоттенхэма». Вместе со сливочными он по три раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА, четыре раза победил в Лиге чемпионов. Всего в активе валлийца 106 голов в 258 матчах в составе мадридцев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего игрока в три миллиона евро. В 2013 году «Реал» заплатил за него 101 миллион евро.