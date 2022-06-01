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Спорт

Бэйл объявил об уходе из «Реала»

Валлийский футболист Гарет Бэйл объявил об уходе из мадридского «Реала»

Фото: Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO / Globallookpress.com

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл покинул мадридский «Реал». Об уходе игрок объявил в Twitter.

Валлийский футболист подчеркнул, что смог осуществить мечту. «Я хотел играть в этой футболке, с этой эмблемой на груди, выступать на "Сантьяго Бернабеу", завоевывать трофеи и быть частью чего-то великого», — заявил он.

Бэйл также поблагодарил болельщиков, партнеров по команде и сотрудников «Реала». Форвард не уточнил, где продолжит карьеру.

Бэйл перешел в мадридский «Реал» в 2013 году из лондонского «Тоттенхэма». Вместе со сливочными он по три раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА, четыре раза победил в Лиге чемпионов. Всего в активе валлийца 106 голов в 258 матчах в составе мадридцев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего игрока в три миллиона евро. В 2013 году «Реал» заплатил за него 101 миллион евро.

Алексей Гусев
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