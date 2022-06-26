Столкновение гонщика с толпой зрителей на турнире в России попало на видео

Во время чемпионата России по мотокроссу с колясками участники столкнулись со зрителями

Во время чемпионата России по мотокроссу с колясками в Ирбите одни из участников столкнулись с толпой зрителей. Видео появилось в Telegram-канале RT.

Инцидент произошел в заключительный день турнира, 26 июня. Водитель мотоцикла не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в зрителей, которые стояли рядом. Отмечается, что первую помощь пострадавшим оказали сотрудники скорой помощи. По данным URA.RU, пострадал ребенок и сами спортсмены.

Соревнования были посвящены 60-летию проведения чемпионата СССР по мотокроссу на мотоциклах с колясками.

16 мая российский гонщик Олег Лозинский во время ралли «Пикник» в Ленинградской области вылетел с трассы и едва не сбил присутствующих зрителей. Никто из зрителей, а также гонщик и штурман не пострадали.