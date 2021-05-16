Машина вылетела с трассы во время ралли в России и едва не сбила зрителей

Российский гонщик Олег Лозинский во время ралли «Пикник» в Ленинградской области вылетел с трассы и едва не сбил присутствующих зрителей. Видео доступно в Telegram-канале «Пул N3».

Пилот несколько раз перевернулся в воздухе, а один из фанатов, стоявший на обочине трассы, отпрыгнул от автомобиля за секунду до столкновения. В группе «ЛахденпохьЯ» во «ВКонтакте» сообщается, что никто из зрителей, а также гонщик и штурман не пострадали.

Ралли «Пикник» состоялось с 14 по 15 мая в Приозерском районе Ленинградской области.

3 апреля произошла авария в квалификации к первому этапу ралли-рейдовой гоночной серии Extreme E в Саудовской Аравии. Внедорожник немки Клаудии Хюртген подскочил на неровностях трассы, завалился на левый бок и несколько раз перевернулся. Гонщица не пострадала.