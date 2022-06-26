Названо количество потерянных Россией из-за санкций спортивных турниров

Матыцин заявил, что было отменено или перенесено 186 турниров, запланированных в России

Министр спорта Олег Матыцин назвал, скольких турниров Россия потеряла из-за санкций. Его слова приводит РИА Новости.

Матыцин заявил, что по состоянию на 25 мая международными организациями было отменено или перенесено 186 мероприятий, запланированных в России в 2022-2023 годах. Он подчеркнул, что отсутствие конкуренции с россиянами вредит мировому спорту.

22 июня Матыцин пообещал добиваться возвращения россиян на международные турниры. Министр привел в пример российских дзюдоистов, которые в нейтральном статусе смогут принять участие в турнире Большого шлема в монгольском Улан-Баторе.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.