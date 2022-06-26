Брат Нурмагомедова сравнил себя с Махачевым

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов заявил, что не достиг уровня Ислама Махачева

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов сравнил себя с соотечественником Исламом Махачевым. Его слова передает Sport24.

Нурмагомедов заявил, что еще не достиг уровня Махачева. «Он не ошибается, мельчайшие вещи ловит. Поэтому будем стараться, пахать и больше работать с Исламом, чтобы улучшить свой грэпплинг», — поделился он.

Ранее 26 июня 26-летний Умар Нурмагомедов, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, оказался сильнее американца Нэйта Манесса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Российский спортсмен одержал победу единогласным решением судей.

Для Умара Нурмагомедова эта победа стала третьей подряд в рамках UFC. Россиянин провел в промоушене три поединка: 20 января он выиграл дебютный бой в рамках UFC, применив удушающий прием против представителя Казахстана Сергея Морозова, а во втором поединке оказался сильнее американца Брайана Келлехера. Всего на счету Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках в ММА.

Махачев одержал десять побед подряд под эгидой UFC. Всего в актике 30-летнего спортсмена 22 победы при одном поражении в ММА.