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Спорт

Валиева рассказала о тренировках в паре с олимпийским чемпионом

Валиева заявила, что после первой тренировки в паре с Соловьевым появился страх поддержек

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о первых тренировках в паре с чемпионом командного турнира Олимпиады-2014 Дмитрием Соловьевым для шоу «Аленький цветочек». Ее слова передает РИА Новости.

«Участие в шоу — довольно интересный опыт. Я буду кататься и одна, и в паре с Димой Соловьевым. Там много поддержек», — поделилась спортсменка. Валиева заявила, что они сначала пробовали поддержки на земле, а потом переносили на лед. 15-летняя фигуристка призналась, что после первой тренировки появился страх поддержек, однако позже ей стало спокойнее.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина похвалила победительницу Игр Татьяну Навку за привлечение Валиевой к участию в ледовом спектакле. «Навка — молодец, приводит к себе всех, кто вызывает интерес у публики. Учитывая, что сейчас нет соревнований, можно рассматривать это как один из этапов подготовки», — заключила Роднина.

Об участии Валиевой в «Аленьком цветочке» стало известно 2 июня. Спортсменка получила главную роль в спектакле.

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