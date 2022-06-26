Водолазы начали поиск унесенных в Черное море людей

Водолазы приступили к поиску пропавших туристов, которых в машинах смыло в Черное море

В Сочи продолжается поиск людей, которых в машинах унесло в Черное море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

К поисковым работам приступили водолазы, они начали обследование морского дна в том месте, где после проливных дождей в море смыло два автомобиля с туристами. В настоящее время в поисках задействованы свыше 100 человек и 26 единиц техники, в их числе вертолет и два катера МЧС.

Родственники погибших и пропавших туристов приехали в Сочи. Отмечается, что спасатели ищут мужчину и трех детей. Всего пропали семь человек, одного мужчину нашли живым, он госпитализирован. Позднее были обнаружены тела еще двух женщин.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По версии следствия, в ночь на 24 июня из-за обильных дождей поднялся уровень рек, их течение смыло две машины у поселка Зубова Щель в море. В них были туристы из Ставропольского края. Несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий, группа путешественников не стала перепарковывать автомобили и продолжила отдыхать на берегу реки.