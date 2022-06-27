Дзюбе предрекли статус суперзвезды в Турции

Играющий в чемпионате Турции Кудряшов заявил, что Дзюба станет там суперзвездой

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов высказался о перспективах соотечественника Артема Дзюбы в чемпионате Турции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок предрек бывшему партнеру по сборной России статус суперзвезды. «Убежден, что Артем станет одним из лучших бомбардиров. С адаптацией у него точно не будет проблем — Дзюба всегда легко находил общий язык с иностранцами», — заявил Кудряшов.

Защитник также отметил, что очень хотел бы видеть Дзюбу своим партнером по «Антальяспору». «Хотя шансов мало, потому что это наверняка будет топ-клуб», — добавил Кудряшов.

Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны турецких «Фенербахче» и «Галатасарая». Отмечалось, что руководство «Фенербахче» было готово платить форварду 1,2 миллиона евро в год, однако он продолжил переговоры с «Галатасараем».

Последним клубом Дзюбы был петербургский «Зенит», за который он выступал с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.