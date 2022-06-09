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Стало известно о пожеланиях Дзюбы по зарплате в турецком клубе

Российский форвард Дзюба запросил у турецкого «Фенербахче» зарплату в два миллиона евро

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Российский футболист Артем Дзюба ведет переговоры с турецким «Фенербахче». Об этом стало известно журналисту Дмитрию Шнякину, информация появилась в его Telegram-канале.

По словам журналиста, изначально пожелание Дзюбы по зарплате составляло два миллиона евро чистыми. «Но не факт, что турецкий клуб согласится на такие цифры. Наверняка идет игра на понижение», — поделился мнением Шнякин о запросах игрока.

Он отметил, что для форварда важно, что клуб летом сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что «Фенербахче» отказался пригласить Дзюбу в команду. Отмечалось, что клуб нацелился на Венсана Абубакара, который выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний нападающий не сообщил.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Дарья Коршунова
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