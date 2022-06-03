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Спорт

Стало известно об отказе турецкого клуба от приглашения Дзюбы

Турецкий «Фенербахче» отказался от приглашения российского форварда Артема Дзюбы

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Турецкий «Фенербахче» отказался от приглашения в команду российского форварда Артема Дзюбы. Об этом стало известно Metaratings.ru.

Уточняется, что изначально стамбульский клуб был заинтересован в нападающем, но ситуация изменилась. Теперь «Фенербахче» нацелен на Венсана Абубакара, который выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Камерунский форвард играл в турецком чемпионате за «Бешикташ».

1 июня о будущем Дзюбы порассуждал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев. По его словам, желающие подписать контракт с Дзюбой клубы рискуют.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний нападающий не сообщил. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четырежды становился чемпионом страны.

Алексей Гусев
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