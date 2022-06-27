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Бензин в Великобритании рекордно подорожал

RAC заявила, что цены на бензин в Великобритании достигли рекордных 1,91 фунта за литр

Фото: Hannah McKay / Reuters

Цены на топливо в Великобритании побили новый рекорд — 26 июня средняя стоимость бензина достигла 1,91 фунта (125 рублей) за литр. В свою очередь, дизельное топливо в среднем подорожало до 1,99 фунта (130 рублей) за литр, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные автостраховщика RAC.

Розничные цены на топливо выросли даже несмотря на то, что оптовые цены на бензин и дизель в последнее время упали. «Мы с трудом понимаем, как розничные продавцы смогут оправдать очередное повышение цен на бензин, поскольку оптовая стоимость бензина значительно снизилась», — заявил представитель RAC Саймон Уильямс.

В начале июня на фоне продолжающегося роста цен Уильямс предрекал, что «с нефтью ценой выше 120 долларов за баррель и курсом фунта по-прежнему на уровне 1,2 доллара худшее еще впереди». На тот момент стоимость заправки семейного автомобиля — седана с топливным баком на 55 литров — достигала около 98 фунтов (6391 рубль). Сейчас, с учетом новых цен и валютного курса, британская семья заплатит за аналогичную заправку примерно 105,2 фунта (6861 рубль).

Беспрецедентный рост цен на топливо на фоне обострившейся геополитической ситуации усугубляет кризис стоимости жизни британцев. В настоящее время в условиях нестабильности на энергетических рынках на фоне российской спецоперации на Украине население столкнулось с аномальными счетами за коммунальные услуги и максимальной за 40 лет инфляцией.

По состоянию на 22 июня годовая инфляция в Великобритании выросла до рекордных 9,1 процента по итогам мая (с девяти процентов месяцем ранее). Это снова максимально высокий показатель за 40 лет (с 1982 года). Ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли сообщил, что экономика государства переживает «апокалиптический» рост цен, а Банк Великобритании не способен устранить внешние причины шокирующей инфляции. Бейли добавил, что более 4,5 миллиона семей в Великобритании отключили режим предоплаты на своих счетах, а задолженность в среднем увеличилась на 120 фунтов.

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Платон Щукин
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