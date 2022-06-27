Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Рубин
Завтра
16:00 (Мск)
Крылья Советов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Краснодар
Завтра
19:00 (Мск)
Ростов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
29 июня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок PARI Премьер
Пари Нижний Новгород
1 июля
20:00 (Мск)
Сочи
Кубок PARI Премьер
Спорт

Глава РПЛ подал в отставку

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц подал в отставку
Ашот Хачатурянц

Ашот Хачатурянц. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц подал в отставку. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Исполняющим обязанности главы РПЛ был назначен Александр Алаев.

Хачатурянц был избран главой РПЛ 22 ноября 2021 года. Он был единственным кандидатом на этот пост. С октября Хачатурянц исполнял обязанности главы РПЛ.

С ноября 2019 года Хачатурянц является председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Также он возглавляет экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС Александре Дюкове. Кроме того, он входит в состав комитета программ развития футбола и исполкома РФС.

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита России в Калининград
Боевик «Топ Ган: Мэверик» стал первым фильмом-миллиардером 2022 года
Известная поэтесса рассказала о равнодушии к Венеции
Организаторов Уимблдона осудили за гендерно-нейтральные туалеты
Президент Молдавии прибыла в Киев
Стилистка раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
В России выявили 2683 случая коронавируса
США приготовили санкции для партнеров России
В США рассказали о необычном пути российской авиации
Украинский олигарх подал против России иск о компенсации ущерба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.