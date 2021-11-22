Избран новый президент Российской премьер-лиги

Ашот Хачатурянц избран президентом Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Выборы прошли в понедельник, 22 ноября, на общем собрании РПЛ. Хачатурянц был единственным кандидатом на пост главы лиги.

С октября Хачатурянц исполнял обязанности главы РПЛ. Это была связано с тем, что Сергей Прядкин, который возглавлял организацию с 2007 года, подал в отставку. Отмечалось, что у нового главы РПЛ не будет фиксированного оклада.

С ноября 2019 года Хачатурянц является председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Также он возглавляет экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС Александре Дюкове. Кроме того, он входит в состав комитета программ развития футбола и исполкома РФС.