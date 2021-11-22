Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Витязь
Московская область
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Череповец
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Москва
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Пекин
КХЛ - регулярный чемпионат
Спартак
Москва
Сегодня
19:30 (Мск)
Йокерит
Хельсинки
КХЛ - регулярный чемпионат
Торино
Турин
Сегодня
22:45 (Мск)
Удинезе
Удине
Италия - Серия А • 13-й тур
Последние новости
Климатический план спасения России раскритиковали
Япония задумалась о способах обойти закон после просьбы США
Лукашенко обратился к «диким политикам» в Польше
В Минтрансе Татарстана оценили ситуацию на транспорте после введения QR-кодов
Муж и жена составили свод строгих правил семейной жизни и разозлили людей
Неизвестный похитил картину с выставки на московском «Винзаводе» 
Уточнено число пострадавших в ДТП с блогером Губденским в Москве
Московский концерт Моргенштерна потребовали отменить
Курс рубля рухнул
Новости партнеров
Прослушать новость

Избран новый президент Российской премьер-лиги

Ашот Хачатурянц избран президентом Российской премьер-лиги, он был единственным кандидатом
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Ашот Хачатурянц избран президентом Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Выборы прошли в понедельник, 22 ноября, на общем собрании РПЛ. Хачатурянц был единственным кандидатом на пост главы лиги.

С октября Хачатурянц исполнял обязанности главы РПЛ. Это была связано с тем, что Сергей Прядкин, который возглавлял организацию с 2007 года, подал в отставку. Отмечалось, что у нового главы РПЛ не будет фиксированного оклада.

С ноября 2019 года Хачатурянц является председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Также он возглавляет экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС Александре Дюкове. Кроме того, он входит в состав комитета программ развития футбола и исполкома РФС.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Карпин отреагировал на уход главы РПЛ
Новый глава РПЛ будет работать бесплатно
Глава РПЛ подал в отставку
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 сентября
Сергей Карасев

«Рубцы на сердце от таких ошибок»

Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
13:4519 ноября

Тренер сборной по биатлону описал работу с командой фразой «это просто перебор»

12:5219 ноября

Раскрыты обстоятельства увольнения замминистра спорта за нарушение обязанностей

12:0819 ноября

Назван следующий соперник брата Нурмагомедова

Спорт00:0213 сентября
Анна Щербакова

«Мы идем побеждать»

Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
11:3019 ноября

Друг заявил о странном поведении убившего врача из-за спора о вакцинации бойца

10:4719 ноября

В Австралии признаком авторитета Кости Цзю назвали разговоры с Путиным

10:0119 ноября

Капризов провел самый результативный матч в карьере

Спорт00:02 7 сентября

«Это был шок для всех»

Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
09:2219 ноября

Норвежский соперник Большунова оценил россиянина в качестве спутника для тусовок

01:4619 ноября

Медведев выиграл третий матч подряд на Итоговом турнире ATP

23:2318 ноября

Капризова перевели из первого звена «Миннесоты» в третье

Россия
Диетолог призвала заменить рекордно подорожавшую икру и «не горевать»
Российский адмирал уверен, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО.
Что известно об этой версии трагедии?
Россиянин без QR-кода сломал нос отказавшемуся его пропускать кондуктору
Сталин с дочерью Светланой, 1935«Девочка номер один»
Какой была любимая дочь Сталина и почему она бежала из СССР?
Еще в одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию для пожилых
Известный блогер устроил смертельное ДТП в центре Москвы.
 
Певицу Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ
Все материалы
Мир
В Болгарии заявили о пройденном испытании демократией
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Американские морпехи показали худшие результаты вакцинации
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Талибы обязали женщин-телеведущих Афганистана носить хиджаб
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
В Великобритании проверят медицинские приборы на «расовую предвзятость»
Все материалы
Бывший СССР
Украина поблагодарила США за военную помощь
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Главу отдела полиции поймали на взятке в день его назначения на должность
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Для лечения Саакашвили потребуются психолог и психиатр
Пограничное стояние.
Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
Лукашенко сравнили с «туроператором без лицензии» из-за ситуации с мигрантами
Все материалы
Экономика
Полиция приняла жалобу на конфликтующего с Врублевским бизнесмена
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Центральный банк решил защитить данные россиян
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Ювелирная компания Sokolov собралась на биржу в США
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Российский фондовый рынок закрылся падением
Все материалы
Силовые структуры
К делу главы школы при общине Виссариона добавили обвинение в мошенничестве
«Он постоянно был кем-то недоволен»
Хрущева охраняли лучшие сотрудники КГБ. За что он невзлюбил своих телохранителей?
В МВД рассказали об авариях с участием иностранцев
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Арестован заставлявший сотрудников совершать незаконные действия полицейский
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
Подозреваемый в педофилии депутат окончил голодовку и пройдет полиграф
Все материалы
Наука и техника
Российская «Коалиция» поумнеет
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Легендарный Winamp воскресят
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
Грызуны оказались опасными переносчиками неизвестных науке коронавирусов
Назван главный недостаток системы противоракетной обороны США
Все материалы
Спорт
Валуев посчитал невозможным возвращение Дзюбы в сборную России
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Журова нашла решение конфликта между Дзюбой и Карпиным
«При нормальной погоде был бы другой матч»
Как сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за нелепого автогола
Петр Ян назвал условие проведения поединка с Макгрегором
Игроки команды «Барселона»
Партнерский материал
Тот же «Спартак», новая «Барселона».
Winline Derby в РПЛ, дебют Хави и два суперматча в АПЛ. Клубный футбол, мы скучали!
Появилось видео проката 14-летней фигуристки Тутберидзе с уникальным прыжком
Все материалы
Культура
Стала известна причина смерти артиста Гаркалина
«Я обаятельный мерзавец»
Звезда «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин умер от коронавируса. Каким его запомнят россияне?
Умер артист Валерий Гаркалин
Врач рассказал о тяжести ожогов Хлебниковой
Никакой магии.
20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
Адель выпустила первый за шесть лет альбом
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников оценил идею запретить указывать в СМИ национальность преступников
«Метастазы на теле демократии»
Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
В Совфеде рассказали об обсуждении закона об иноагентах
Новая «Матрица».
Как виртуальная реальность изменит привычный мир, поможет лечить болезни и создаст новую вселенную?
Россиянам дали советы по ускорению домашнего интернета
«Мир должен очнуться»
Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
В России появится «Википедия» токсичного контента
Все материалы
Ценности
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Специалисты назвали лучший сорт российского пива
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Послание в бутылке преодолело 3,8 тысячи километров за шесть лет
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Специалист сравнил советское пиво с современным российским
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Невеста умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха
Все материалы
Сотни электрокаров Tesla оказались заблокированы из-за сбоя
Они потеснили бы Toyota Camry. Если бы продавались в России
Конкуренты корейских и японских седанов
Geely KX11, который ждут в России, отличится запасом хода 1300 километров
McLaren Speedtail за 300 миллионов — за что такие деньги?
Видео: трехместный 1000-сильный гиперкар, который уже не купить
Внедорожник Ford Bronco обзавелся адаптивной пневмоподвеской
Не вандализм, а искусство: посмотрите на Lamborghini, расписанный пальцем
Суперкар Huracan EVO превратили в «Минотавра»
Great Wall показал свой первый суперкар среди пикапов
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Все равно что играть в шахматы».
Почему российская драматургия стала одной из самых сильных в мире
«Хочу жить у моря»
Особенности водных видов спорта в самом западном регионе России
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
«Благодатный для архитекторов город»
Каким задумывался Мурманск сто лет назад и ждут ли его перемены в будущем?
Магаданский спектакль показали на международном театральном форуме
«Барбаросса, сброшенная с рельсов»
Как битва под Смоленском сорвала главный план Гитлера?
Все материалы