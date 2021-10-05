Новый глава РПЛ будет работать бесплатно

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что будет работать на этой должности бесплатно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Стало известно, что у нового главы РПЛ нет фиксированного оклада. «Я буду работать на общественных началах, это правда. Моя мотивационная часть будет связана с KPI, которые проставят передо мной клубы», — сказал функционер.

5 октября в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ. На нем глава организации Сергей Прядкин подал в отставку. Исполняющим обязанности президента РПЛ был избран Хачатурянц. Также он сохранил за собой пост главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с «Лентой.ру» удивился уходу Прядкина. Он отметил, что в начале этого года клубы РПЛ единогласно переизбрали менеджера на пятилетний срок, а теперь поменяли решение. Колосков призвал Прядкина рассказать о причинах отставки.