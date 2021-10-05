Карпин отреагировал на уход главы РПЛ

Тренер сборной России Карпин об уходе Прядкина с поста президента РПЛ: давно пора

Главный тренер сборной России Валерий Карпин положительно отреагировал на уход президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, главе организации давно пора было подать в отставку. Он также напомнил о матче «Ростова» с «Сочи», в котором ростовчане проиграли со счетом 0:10. В той игре подопечные Карпина были вынуждены играть молодежным составом, так как основной ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в команде. Тогда глава РПЛ отказался переносить встречу.

Об отставке Прядкина стало известно ранее 5 октября, организацией он руководил с 2007 года. Исполняющим обязанности главы РПЛ стал Ашот Хачатурянц. Он заявил, что будет работать на общественных началах.

Карпин с 2017 по 2021 год возглавлял «Ростов». 23 июля он был назначен главным тренером сборной России.