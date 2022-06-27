Возможный запрет на импорт российского золота назвали символическим

Bloomberg назвал возможный запрет стран G7 на импорт российского золота символическим

План стран «Большой семерки» (G7) запретить импорт золота из России «в значительной степени символичен», поскольку потоки уже были ограничены санкциями, пишет Bloomberg.

«Воздействие запрета на импорт российского золота странами G7, вероятно, будет довольно ограниченным, учитывая, что отрасль уже предприняла шаги по ограничению российского золота», — сказал глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

Российское золото стало табу на западных рынках, а швейцарская нефтеперерабатывающая промышленность была вынуждена отрицать свою причастность к сообщениям о его импорте, отмечает издание. Аналитик по сырьевым товарам в Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар назвал возможный запрет формальным, он не ожидает, что такая мера приведет к существенному росту цен на драгметалл.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что отказ стран G7 от импорта золота из России лишит Москву около 19 миллиардов долларов в год. Страны Большой семерки сообщили 27 июня, что намерены отрезать Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.