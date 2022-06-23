Швейцария открестилась от российского золота

В Швейцарии сообщили, что не покупали золото у России в мае

Швейцарская Ассоциация производителей и торговцев драгоценными металлами (ASFCMP) сообщила на своем сайте, что не причастна к импорту золота из России в мае.

Организация опросила все состоящие в ней организации и утверждает, что ни один из крупных производителей не принимал ввезенное золото. ASFCMP заявила, что «сомнительному» золоту нет места в Швейцарии, она ожидает от своих членов отказа от покупки драгметалла.

Ударная волна

ASFCMP включает 14 членов, среди которых все крупнейшие обрабатывающие компании. Поскольку все открестились от российского золота, остается загадкой, кто же его купил.

В июне Bloomberg сообщил, что Швейцария импортировала золото из России впервые после начала специальной военной операции на Украине. Речь идет о трех тоннах.

Между тем Евросоюз готовится усилить давление на Россию с дальнейшими санкциями и уже начали искать новую мишень. Под ограничения могут попасть продажи золота.