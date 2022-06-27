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Спорт

Обрадовавшийся санкциям ФИФА в отношении России игрок покинул «Спартак»

Обрадовавшийся санкциям ФИФА в отношении России Джордан Ларссон покинул «Спартак»

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Шведский нападающий Джордан Ларссон покинул московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Трудовой договор с 25-летним игроком был расторгнут по соглашению сторон. Ларссон покинул команду в статусе свободного агента. «Благодарим Джордана за время, проведенное в "Спартаке"», — говорится в заявлении.

Ранее 27 июня Ларссон обрадовался санкциям Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которым легионеры имеют право приостановить контракты с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) в одностороннем порядке. «Для меня это положительное решение, учитывая, что у меня остался всего один год по контракту со "Спартаком". Таким образом, мне не придется возвращаться в Россию», — заявил футболист.

Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года. В начале апреля 2022-го он воспользовался опцией приостановки договора с командой и присоединился к АЕК на правах аренды. Трансферная стоимость шведа составляет 11 миллионов евро. За АЕК он успел провести десять матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Мировая история санкций
Алексей Гусев
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