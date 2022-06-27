Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Рубин
Завтра
16:00 (Мск)
Крылья Советов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Краснодар
Завтра
19:00 (Мск)
Ростов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
29 июня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок PARI Премьер
Пари Нижний Новгород
1 июля
20:00 (Мск)
Сочи
Кубок PARI Премьер
Спорт

Иностранец из «Спартака» обрадовался санкциям ФИФА в отношении России

Футболист Ларссон заявил, что не хочет возвращаться в «Спартак» из шведского клуба АЕК

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что не хочет возвращаться в московскую команду из шведского клуба АЕК. Его слова приводит Expressen.

Иностранный футболист обрадовался санкциям Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которым легионеры имеют право приостановить контракты с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) в одностороннем порядке. «Для меня это положительное решение, учитывая, что у меня остался всего один год по контракту со "Спартаком". Таким образом, мне не придется возвращаться в Россию», — заявил Ларссон.

21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге. Опция действует до июня следующего года.

Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года. В начале апреля 2022-го воспользовался опцией приостановки договора с командой и присоединился к АЕК на правах аренды. Трансферная стоимость шведа составляет 11 миллионов евро. За АЕК он успел провести десять матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Германии заподозрили Путина в попытке создать Западу новую ловушку
Россиянам назвали способ борьбы с шумным заведением под окном
В России оценили шансы осужденной в Белоруссии Сапеги на помилование
В Госдуме назвали цель заявлений о дефолте в России
В Совфеде назвали причину заявлений США о дефолте России
Российскому школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты
Российский турист погиб в Аланье в ДТП
Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин в России
Пленный украинский солдат пожаловался на бросивших его командиров
Кадыров заявил об уничтожении самых опасных бойцов ВСУ в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.