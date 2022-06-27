Иностранец из «Спартака» обрадовался санкциям ФИФА в отношении России

Футболист Ларссон заявил, что не хочет возвращаться в «Спартак» из шведского клуба АЕК

Шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что не хочет возвращаться в московскую команду из шведского клуба АЕК. Его слова приводит Expressen.

Иностранный футболист обрадовался санкциям Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которым легионеры имеют право приостановить контракты с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) в одностороннем порядке. «Для меня это положительное решение, учитывая, что у меня остался всего один год по контракту со "Спартаком". Таким образом, мне не придется возвращаться в Россию», — заявил Ларссон.

21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге. Опция действует до июня следующего года.

Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года. В начале апреля 2022-го воспользовался опцией приостановки договора с командой и присоединился к АЕК на правах аренды. Трансферная стоимость шведа составляет 11 миллионов евро. За АЕК он успел провести десять матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.