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Спорт

«Спартак» поиздевался над ушедшим из команды шведским футболистом

«Спартак» поиздевался над ушедшим из команды шведским футболистом Джорданом Ларссоном

Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Московский «Спартак» отреагировал на уход шведского форварда Джордана Ларссона. Московский клуб выложил издевательский пост, посвященный игроку, в своем Telegram-канале.

Красно-белые опубликовали фотографию нападающего в классическом костюме, отметив, что тот в нынешнем сезоне не забил ни одного мяча, не сделал ни одной голевой передачи в чемпионате России, но дал семь интервью. «Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент 007», — такой надписью «Спартак» сопроводил пост.

Об уходе Ларссона стало известно 27 июня. Трудовой договор с 25-летним игроком был расторгнут по соглашению сторон.

Ранее в тот же день Ларссон обрадовался санкциям Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которым легионеры имеют право приостановить контракты с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) в одностороннем порядке. «Для меня это положительное решение, учитывая, что у меня остался всего один год по контракту со "Спартаком". Таким образом, мне не придется возвращаться в Россию», — заявил футболист.

Мировая история санкций
Алексей Гусев
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