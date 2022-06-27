Выигравшего Кубок Стэнли российского хоккеиста вывезли с арены на тележке

Российский хоккеист Валерий Ничушкин после победы в Кубке Стэнли покинул арену на тележке

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин после победы в Кубке Стэнли покинул арену на тележке. Видео опубликовано в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

На записи видно, как хоккеиста везут по подтрибунному помещению. Ничушкин сидит на тележке и общается с идущим рядом одноклубником.

Ранее, 27 июня, «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, впервые с 2001 года. В финальной серии команда Ничушкина оказались сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг», победителя двух предыдущих розыгрышей.