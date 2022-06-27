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Спорт

Стало известно об отношении Тутберидзе к переезду из России

Глава «Самбо-70» Лайшев заявил, что у Тутберидзе не было настроений уехать из России

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об отъезде заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в США. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Из его слов стало известно, что точной даты возвращения специалиста в Россию нет, но оно должно состояться в ближайшее время. Он также предположил, что Тутберидзе негативно относится к переезду в США и варианту постоянного места жительства там. «У нее никогда не было настроений уехать из страны и сменить место работы, она уже давно доказала, что является потрясающим российским тренером. У меня нет и не было ощущений, что она может переехать», — заявил Лайшев.

7 июня американский журналист Дейв Лиз заявил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. При этом обозреватель отметил, что сделать это невозможно, поскольку в группе тренера слишком много спортсменов и их не смогут перевезти. Лиз также заявлял, что дочь Тутберидзе, 19-летняя фигуристка Диана Дэвис, сменит спортивное гражданство и будет представлять сборную США.

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Алексей Гусев
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